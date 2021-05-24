В России выявили 8 406 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 406. Общее количество инфицированных увеличилось до 5 009 911, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,17%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,03%), Камчатском крае (0,04%). В частности, за сутки был выявлен 851 случай заражения в Санкт-Петербурге, 766 - в Московской области, 194 - в Ростовской области, 142 - в Воронежской области и 141 - в Нижегородской области. В настоящее время в России продолжают лечение 266 898 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 319 против 357 днем ранее. Всего от инфекции умер 118 801 пациент. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,37%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 38 летальных случаев в Санкт-Петербурге, по 15 - в Воронежской, Самарской и Нижегородской областях, 11 - в Краснодарском крае, 10 - в Свердловской области.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 6 450. Всего уже выздоровели 4 624 212 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,3% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 645 пациентов в Московской области, 251 - в Саратовской области, 187 - в Псковской области, 184 - в Ростовской области, 150 - в Воронежской области.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 487. Всего было выявлено 1 159 526 заболевших. В относительном выражении прирост числа инфицированных, по данным штаба, составил 0,22%. Днем ранее было выявлено 2 924 случая.

За сутки в Москве зарегистрировали 59 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 19 707.

Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлению 1 730 пациентов. За все время выздоровели 1 044 518 человек. В настоящее время в столице продолжают лечение 95 301 человек.