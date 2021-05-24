Путин лично поздравит патриарха Кирилла с днем тезоименитства

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 24 мая лично поздравит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня день тезоименитства патриарха всея Руси Кирилла. Мы ожидаем, что после того, как международная часть [графика президента, включающая переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым] будет завершена, президент также поздравит патриарха с этим значимым днем", - сказал Песков.

Ранее в понедельник Путин телеграммой поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства, отметив его внимание к вопросам укрепления традиционных ценностей и поддержания межрелигиозного диалога.

Говоря о запланированных на понедельник мероприятиях, Песков напомнил, что Путин проведет в Сочи переговоры с Жапаровым. "День сегодня во многом посвящен российско-киргизским отношениям, приезжает президент Киргизии Жапаров с рабочим визитом, состоятся его переговоры с президентом Путиным. Продолжатся переговоры во время рабочего завтрака или рабочего обеда", - сказал он.

По словам представителя Кремля, ожидается "обстоятельный разговор, много тем", в частности, предполагается обсуждение двусторонних отношений и обмен мнениями по ситуации на киргизско-таджикской границе.

"Россия - это торгово-экономический партнер номер один для Киргизии, и Киргизия тоже наш очень важный союзник, страна-партнер, с которым мы участвуем в ЕАЭС и других интеграционных процессах", - отметил Песков.