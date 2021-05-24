Матвиенко призвала расширять географию участников международных школьных олимпиад

КЕМЕРОВО, 24 мая. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила победу российских школьников на Азиатской олимпиаде по физике, проходившей в мае в Тайване, и призвала привлекать к участию в международных олимпиадах учащихся из всех регионов РФ.

"Это предмет для гордости, это национальная гордость - то, что ребята получили восемь медалей, нужно рассказать о каждом из этих ребят и [об] их учителях", - сказала Матвиенко журналистам в понедельник в ходе выездной сессии Евразийского женского форума в Кемерове. При этом она посетовала, что в команде в основном были школьники из Москвы и Санкт-Петербурга. "Во всех регионах есть талантливые ребята. Вам наказ, Сергей Евгеньевич [Цивилев, губернатор Кемеровской области], чтобы в следующей олимпиаде обязательно участвовали представители Кемерова. У вас есть такие ребята. Надо расширять географию и привлекать ребят из других регионов. Это важно <...> увидеть, что, если хочешь, можешь добиться такого потрясающего успеха", - подчеркнула спикер Совфеда.

Она назвала результат российских школьников на Азиатской олимпиаде потрясающим. "Это подтверждает, какие у нас умные и талантливые люди, сколько бы утечки мозгов не происходило", - указала спикер. По ее словам, "подходят новые поколения [ученых], которые такие же умные и талантливые". "Это говорит об эффективности нашего классического образования, высоком уровне учителей и преподавателей", - уверена Матвиенко.

Азиатская олимпиада по физике проходила в дистанционном формате в Тайване с 17 по 23 мая с участием более чем 180 школьников из 23 стран. Каждый из восьми членов российской сборной завоевал золотую медаль, поставив абсолютный рекорд соревнования.