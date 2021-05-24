В регионах Центральной России к 25 мая ожидается потепление до 25-28 градусов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха на 3-4 градуса к 25 мая в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО), где в понедельник столбики термометров показали около плюс 19-21 градуса. Так, во Владимирской, Орловской, Рязанской области ожидается до плюс 25 градусов, в Воронежской, Тамбовской - до плюс 26-28 градусов, при этом местами возможны дожди с грозами, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По данным дежурного синоптика гидрометцентра по Воронежской области, в регионе устанавливается стабильная теплая погода, 24-25 мая ожидается до плюс 28 градусов. "У нас гребень антициклона, поэтому нас ждет устойчивая и не меняющаяся резко погода. Будет переменная облачность без существенных осадков, только в ночь на вторник местами пройдет кратковременный дождь с грозой. А так во вторник и среду ночью - плюс 8-13 градусов, днем - до плюс 28 градусов, к выходным ждем потепления до плюс 29 градусов", - сказала собеседница агентства.

В текущие сутки погоду в Тамбовской области будет определять незначительный волновой циклон, который принесет небольшие дожди, местами возможны ливни с грозами и порывистым ветром. "Со вторника и до конца рабочей недели в регионе установится ясная и солнечная погода без осадков. Столбики термометров покажут около плюс 26 градусов", - отметили в региональном ЦГМС.

До плюс 26-27 градусов к 25 мая также ожидается в Белгородской и Липецкой областях. В Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тверской, Тульской областях во вторник и среду воздух прогреется до плюс 23-25 градусов, местами возможны небольшие дожди. В Ивановской, Костромской, Смоленской, Ярославской областях к среде прогнозируется около плюс 21-22 градуса, пройдут кратковременные дожди. "Во вторник преимущественно без осадков, в среду придет циклон с запада, будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, возможна гроза, днем - до плюс 22 градусов", - сообщили ЦГМС по Смоленской области.