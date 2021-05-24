Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Второго женского форума

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Второго женского форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19", который открылся в Кемерове. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Отрадно, что ваш форум обретает традиции, и сегодня для серьезного и обстоятельного разговора он вновь собирает на своей площадке представительниц органов власти, деловых и экспертных кругов, общественных, научных, спортивных организаций, средств массовой информации из многих стран. <...> Подчеркну, государство и впредь будет оказывать приоритетное внимание вопросам повышения личностной, профессиональной, творческой самореализации женщин, поддержке института семьи, материнства и детства", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что женщины в России эффективно решают профессиональные вопросы и вносят весомый вклад в реализацию социальных, гуманитарных проектов и инициатив. "И конечно, в нынешнее непростое время, когда весь мир столкнулся с эпидемией коронавируса, особые слова благодарности и признания - врачам, медицинским сестрам, всем, кто находится на переднем крае борьбы с этим опасным недугом", - добавил Путин.

Второй женский форум "Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19" проходит 24-25 мая. Помимо вопросов профилактики и реабилитации после COVID-19, на форуме затронут тему здоровья работающих женщин в целом. Также участники форума обсудят развитие промышленности, изменения в сферах здравоохранения, образования, культуры, последние тенденции в развитии индустрии спорта, строительстве, туризме, безопасности в соцсетях.