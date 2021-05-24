В МИД Греции пообещали, что у вакцинированных "Спутником V" не будет проблем с въездом

СОЧИ, 24 мая. /ТАСС/. Обладатели сертификата о вакцинации российским препаратом "Спутник V" не испытают проблем с въездом на территорию Греции. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел страны Никос Дендиас на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Греция, конечно же, признает сертификаты о вакцинации ["Спутником V"]. <...> У любого человека, который обладает этим сертификатом и хочет приехать в Грецию, не будет никаких проблем", - сказал министр.

Он напомнил, что въехать в страну также можно, предъявив отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы.

В то же время в вопросе использования "Спутника V" на территории страны Афины будут следовать решению ЕС по допуску российской вакцины, отметил Дендиас. По его словам, временные рамки допуска препарата из РФ европейским регулятором обозначить затруднительно, "поскольку их просто нет". "Одновременно с этим Греция выступает за то, что нет никаких причин, чтобы запрещать какие-либо виды вакцины", - добавил глава греческого МИД.

Власти Греции ранее продлили до 31 мая разрешение на въезд неограниченного числа граждан РФ при наличии у них или свидетельства о вакцинации от коронавируса, или отрицательного результата ПЦР-теста, или справки о перенесенном COVID-19 и наличии антител. При этом решение о возобновлении регулярного авиасообщения между странами пока не принято.