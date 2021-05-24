Полиция просит ограничить "скопинскому маньяку" посещение мест распития и продажи алкоголя

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции считают необходимым запретить так называемому скопинскому маньяку Виктору Мохову посещение мест распития и продажи алкоголя. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Рязанского областного суда, куда поступила апелляционная жалоба на решение Скопинского райсуда, который не в полном объеме удовлетворил иск об усилении административного надзора над Моховым.

15 апреля Скопинский районный суд Рязанской области частично удовлетворил иск МО МВД "Скопинский" об ужесточении мер административного надзора в отношении Мохова, увеличив обязательную явку в полицию с двух до четырех раз в месяц. При этом суд не стал ограничивать его в общении с журналистами, в интернете, а также в посещении кафе и баров. Прокуратура направила апелляционное представление на решение Скопинского районного суда о частичном удовлетворении иска полиции. В конце апреля полиция также подала жалобу на решение суда, в которой просила полностью удовлетворить исковое заявление.

"В Рязанский областной суд поступили апелляционная жалоба административного истца МО МВД России "Скопинский" и апелляционное представление помощника скопинского межрайонного прокурора <…>. Административный истец просил дополнить в отношении Мохова В. В. <…> административные ограничения в виде запрещения общения со средствами массовой информации, в том числе сети Интернет, запрещения пребывания в барах, кафе, ресторанах, где разрешено распитие спиртных напитков, а также мест продажи алкогольной продукции на розлив", - сообщили в суде, отметив, что дата рассмотрения апелляции еще не назначена.

Ранее Пугачевский районный суд Саратовской области на 6 лет установил в отношении Мохова административные ограничения в виде запрета на посещение мест проведения спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий, а также запретил ему участвовать в таких мероприятиях. Ему нельзя находиться вне своего места жительства с 22:00 до 06:00, за исключением времени нахождения на работе, нельзя выезжать за пределы Скопинского района без разрешения органа внутренних дел. Также ему необходимо являться четыре раза в месяц в орган внутренних дел по месту жительства для регистрации.

В 2005 году Мохов (1950 года рождения) Скопинским городским судом Рязанской области с учетом изменений, внесенных постановлением Пугачевского районного суда Саратовской области, был приговорен к 16 годам и 10 месяцам в исправительной колонии строгого режима за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Суд установил, что в 2000 году он похитил в Рязани двух девушек (14 и 17 лет), изнасиловал их и продержал в подвале хозяйственной постройки у своего дома в Скопине почти 4 года. В начале марта 2021 года он был освобожден после отбывания срока.