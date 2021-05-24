В Петербурге в День города прогнозируют теплую погоду с кратковременными дождями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Относительно теплую погоду и кратковременные дожди прогнозируют в Санкт-Петербурге в День города, который отмечается 27 мая. Солнечная и сухая погода установится к предстоящим выходным, сообщил ТАСС в понедельник главный синоптик города Александр Колесов.

"Циклон 26 мая проходит через наши районы, но днем 27 мая все равно будут кратковременные дожди. Температура [будет], скорее всего, около 17-18 градусов. Солнце будет показываться, ветра сильного уже не должно быть, циклон уйдет от нас", - сказал собеседник агентства.

В выходные дни, 29 и 30 мая, ожидается "хорошая погода: [будет] и тепло, и сухо, солнечно", отметил Колесов.

Мероприятия в рамках празднования Дня города будут проходить в Петербурге в течение нескольких дней. В его программе - такие события, как XVI Санкт Петербургский международный книжный салон, который в этом году впервые пройдет на Дворцовой площади (26-29 мая), торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру I на Сенатской площади и полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости (27 мая), гала-концерт "Классика на Дворцовой" (28 мая). 29 мая на площади Островского состоится Фестиваль мороженого, а на Исаакиевской площади в этот день пройдет Санкт-Петербургский Бал национальностей.