Новые турмаршруты для школьников запустят на 12 предприятиях Калужской области

ТАСС, 24 мая. Новые туристические маршруты для школьников будут запущены на 12 предприятиях Калужской области до конца этого года в рамках региональной программы развития промышленного туризма. Среди них экскурсии на форелевое хозяйство, завод по производству керамического кирпича, атомную электростанцию в Обнинске и многие другие, сообщила ТАСС генеральный директор Агентства развития туризма региона Татьяна Каледина.

"В настоящий момент мы делаем акцент на развитие детского промышленного туризма в регионе, индустриальные туры помогают ребятам в профориентации. У нас уже подписано четыре соглашения с предприятиями, которые готовы принимать школьные группы на своих производствах и тем самым популяризировать промышленный туризм. К этой программе до конца года готовы присоединиться еще восемь калужских предприятий. Всего же более 300 производств региона имеют потенциальную возможность принимать организованные группы", - сообщила собеседница агентства.

Она напомнила, что осенью 2020 года Агентство стратегических инициатив (АСИ) и глава Калужской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма в регионе. "При разработке новых туров мы ориентировались именно на этот документ и на методологию АСИ", - пояснила Каледина.

Новые туристические маршруты включили экскурсии на такие предприятия, как завод по производству интерьерного декора "Орак", кирпичный завод "Стройполимеркерамика", Обнинская атомная электростанция, рыбное хозяйство "Калужская форель", текстильное предприятие "Мануфактура Bosco", завод по производству техники для коммунального хозяйства и дорожного строительства "Меркатор Калуга", аэродром Орешково, где располагается малая авиация и множество восстановленных образцов старой авиатехники, а также другие предприятия. Ожидается, что до конца года их посетят более 1,2 тыс. школьников.