Глава Липецкой области выделил из резервного фонда 1,5 млн рублей на лечение четырех детей

ЛИПЕЦК, 24 мая. /ТАСС/. Глава Липецкой области Игорь Артамонов выделил из своего резервного фонда около 1,5 млн рублей на лекарства для четырех тяжелобольных детей. Соответствующее решение он принял в понедельник в рамках встречи с родителями этих детей.

"Здоровье детей превыше всего, мы неоднократно помогали жителям региона с приобретением лекарств и впредь продолжим это делать", - сказал родителям в понедельник Артамонов, подписывая необходимое распоряжение.

В пресс-службе администрации региона пояснили, что за помощью к главе региона обратились четыре человека, чьи дети страдают серьезными заболеваниями и нуждаются в дорогостоящем лечении препаратами, не имеющими аналогов в России. "Они не входят ни в региональный, ни в федеральный перечень льготных лекарств, а некоторые не зарегистрированы в России и приобрести по квоте их нельзя", - пояснили в пресс-службе. Здесь подчеркнули, что средства поступят обратившимся к Артамонову родителям в течение нескольких дней.