Госдума 25 мая рассмотрит законопроект об ужесточении наказания за вождение в пьяном виде

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Совет Думы на заседании в понедельник принял решение рассмотреть законопроект об ужесточении наказания за вождение в состоянии алкогольного опьянения в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 25 мая. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе палаты.

"Госдума 25 мая рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Такое решение принял Совет Думы", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Речь идет о правительственном законопроекте, который устанавливает более жесткие санкции для пьяных водителей, ранее судимых по статье за нетрезвое вождение, повлекшее тяжкие последствия.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе брифинга в понедельник пояснил суть предлагаемых изменений. "Есть те, кто уже ранее совершил ДТП в пьяном виде, в результате которого пострадали или погибли люди. После этого отбыл наказание и вновь сел за руль пьяным. С целью не допустить таких водителей за руль мы увеличиваем штрафы до 500 тыс. рублей и уголовную ответственность до трех лет", - отметил Володин.