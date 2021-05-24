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Пандемия COVID-19

Президент Боливии Арсе привился "Спутником V"

Президент Боливии Арсе привился от коронавируса вакциной "Спутник V" - агентство.

Теги
БоливияПандемия COVID-19
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