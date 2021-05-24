Мосгорсуд обязал Meduza удалить статью о Пригожине и выплатить ему 80 тыс. рублей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд обязал интернет-издание Meduza и его главного редактора Ивана Колпакова удалить публикацию и выплатить бизнесмену Евгению Пригожину 80 тыс. рублей по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы издания.

"Мосгорсуд отменил решение Савеловского суда и обязал Meduza в 10-дневный срок удалить статью "Право на забвение Евгения Пригожина. Что хочет скрыть о себе ресторатор, обслуживавший президентов России", опубликованную 9 июня 2016 года. Издание обязали выплатить Пригожину 80 тыс. рублей", - сказал адвокат.

В феврале районный суд в удовлетворении иска Пригожину отказал.