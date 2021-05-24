Дума 25 мая обсудит законопроект о запрете отождествления роли СССР и нацистской Германии

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Об этом в понедельник сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

"Завтра рассмотрим законопроект, подготовленный по поручению президента, касающийся запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне", - сказал Жуков по итогам заседания Совета Думы.

Документ был внесен в нижнюю палату 5 мая Жуковым совместно с главой думского комитета по культуре Еленой Ямпольской и сенатором Алексеем Пушковым.

Законопроект подготовлен во исполнение поручения президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 года.