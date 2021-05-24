Выброс загрязняющих веществ в воздух Череповца снизился на 29% за 25 лет

ТОРОВО /Вологодская область/, 24 мая. /ТАСС/. Объем выброса загрязняющих веществ в атмосферу города Череповца Вологодской области снизился на 29%, или на 120 тыс. тонн, за прошедшие 25 лет. За это время в природоохранные мероприятия было инвестировано более 11,5 млрд рублей, сообщил в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в ходе проходящего в регионе всероссийского молодежного форума "Экосистема".

"За 25 лет выброс загрязняющих веществ в атмосферу в целом по городу уменьшился на 120 тыс. тонн, или на 29%, уровень загрязнения атмосферного воздуха снизился с "очень высокого" до "повышенного", в 2018-2019 годах характеризовался как "низкий". За последние 25 лет в рамках федеральных и городских программ реализуется большой комплекс мероприятий по снижению антропогенного воздействия на атмосферный воздух и здоровье населения. Общий объем инвестиций, направленных на реализацию воздухоохранных мероприятий, составил более 11,5 млрд рублей", - сказал Кувшинников в ходе пленарной дискуссии форума, передает корреспондент ТАСС.

По представленным губернатором данным, 88% выбросов приходится на долю "Северстали", 7% - на остальные предприятия, 5% - выброс от автотранспорта. При этом 75% выбросов составляет оксид углерода, который имеет четвертый класс опасности и характеризуется как малоопасный. По данным Росгидромета, с 2005 года Череповец не входит в перечень городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха.

В рамках проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" с 2017 по 2019 годы предприятия города завершили 10 природоохранных мероприятий, вложив в них более 8,8 млрд рублей. В 2020 году предприятиями завершено три мероприятия, инвестировано 1,1 млрд рублей. В итоге выбросы, к примеру, "Северстали" снизились на 11,4%, или на 38 тыс. тонн, с 2017 по 2020 годы.

Для снижения выбросов от автотранспорта закупаются автобусы, работающие на более экологичном газомоторном топливе. Так, в 2019 году для Череповца закуплено 25 автобусов, в 2020-м - 17, в 2021-м - 35 в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Для разгрузки и перераспределения транспортных потоков в центре города строится новый мост через реку Шексну, отметил глава региона.

Всероссийский молодежный форум "Экосистема" проводится под Череповцом Вологодской области 23-27 мая, объединяя 4 тыс. членов экологических движений из 85 субъектов РФ в качестве участников и зрителей как в онлайн-, так и офлайн-формате. Организаторы мероприятия - Росмолодежь совместно с правительством Вологодской области. Участники, предоставившие лучшие решения, будут награждены стажировками, бесплатным обучением на трендовых онлайн- и очных курсах, а также ценными призами.