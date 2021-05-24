На господдержку для благоустройства претендуют семь малых городов в Тверской области

ТАСС, 24 мая. Проекты благоустройства семи городов Тверской области станут участниками Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году. В случае победы объем федеральной поддержки на их реализацию составит 440 млн рублей, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Семь городов Тверской области станут участниками Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году. Проекты рассмотрены 24 мая на заседании межведомственной комиссии по реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" под руководством губернатора Игоря Рудени. <…> Общий объем федеральной поддержки в случае победы всех проектов на конкурсе составит 440 млн рублей, сообщили в пресс-службе, отметив, что предусмотрено софинансирование из областного, местного бюджетов и из внебюджетных источников.

Свои проекты на конкурсе представят Вышний Волочек, Кашин, Кимры, Кувшиново, Ржев, Торжок, Удомля. Так в Торжке в ходе благоустройства улицы Студенческой планируется создание современного пространства с интерактивными зонами и объектами. Ржев представил планы по созданию комфортных условий отдыха в парке Подпольщиков и на набережной с образовательными и развлекательными площадками. В Кимрах предлагается благоустроить пешеходную зону по улицам Кирова и Урицкого, где должна появиться площадка с качелями и фонтаном.

В Вышнем Волочке власти предлагают городской сад у Цнинского канала - проект получил название "Волонеция". В Удомле продолжат благоустройство парковой зоны по улице Веницианова. В Кувшинове приведут в порядок Комсомольский парк, в Кашине - набережную реки Кашинка, где создадут объекты, отсылающие к истории территории. Как подчеркнул губернатор Игорь Руденя, одной из ключевых задач реализации проектов является сохранение уникальной историко-культурной среды региона, а также развитие туризма и малого и среднего бизнеса.

"В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин назвал в числе приоритетов реализацию инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие территорий. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды важен для малых городов, исторических поселений. Участие в нем позволяет сформировать современное пространство с учетом особенностей наших территорий",- приводятся в сообщении слова главы региона.

С 2018 года победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стали 10 проектов региона. Общественные пространства уже благоустроены Торжке, Осташкове, Старице, Удомле. В 2020 году Тверская область стала одним из лидеров в стране по числу отобранных проектов в рамках конкурса. В этом году работы ведутся в шести городах: Калязин, Бежецк, Конаково, Осташков, Нелидово и Торопец.