"Известия": в России могут ввести уголовное наказание за фальсификацию голосований жильцов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Законопроекты о введении уголовного наказания в России за фальсификацию протоколов голосований жильцов подготовили в ассоциации "ЖКХ и городская среда". Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на инициативу ассоциации.

По данным замдиректора ассоциации "ЖКХ и городская среда" Дмитрия Гордеева, до 90% решений или протоколов о выборе управляющей компании (УК), принятых на собрании собственников жилья, сфальсифицированы. Разработанные законопроекты предполагают ввод уголовного и административного наказания за подделку решений собраний и изменения в Жилищный кодекс РФ об изменении ряда процедур голосования на собраниях.

Как уточнил Гордеев, за подобные фальсификации предлагается ввести штраф в размере до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за один-два года, или ограничение свободы на срок до четырех лет.

В экспертном совете комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ сообщили "Известиям", что законопроекты будут рекомендованы для внесения в Госдуму. В комитете уточнили, что в настоящее время наказания за подделку протоколов решений общих собраний жильцов многоквартирных домов почти не применяются. "Но нарушения должны наказываться. Поэтому предложенные меры в законопроектах Дмитрия Гордеева могут помочь в борьбе с фальсификациями решений общих собраний собственников жилья", - добавил зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. Он также уточнил, что законопроекты направлены на отзыв в Минстрой РФ.

В Минстрое РФ подтвердили получение данных инициатив. В то же время в ведомстве не обладают подтверждением данных о подделке 90% решений собраний собственников.