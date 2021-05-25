Глава Центра имени Чумакова призвал не хвастаться уровнем антител к коронавирусу

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Директор Центра имени Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов призвал не хвастаться уровнем антител к коронавирусу после вакцинации. Такое мнение он выразил в интервью газете " Известия ", опубликованном во вторник.

"Нет, не стоит. Например, ни в Германии, ни в США вы не сможете сдать тест на антитела. Для этого вам надо пройти длинную дорогу, ваш лечащий врач должен обосновать причину. Поэтому уровень антител не является предметом обсуждения среди неспециалистов. И это правильно. Если препарат (вакцина от коронавируса - прим. ТАСС) прошел клиническое испытание, получил регистрационное свидетельство и врач согласовал применение, то это все. И не надо хвастаться уровнем антител", - ответил Ишмухаметов на вопрос о необходимости сдачи тестов на антитела к вирусу после вакцинации.

Он также добавил, что антитела определять проще, чем другие части иммунитета. Например, в настоящее время отсутствуют адекватные быстрые методы определения клеточного иммунитета.

По мнению главы Центра имени Чумакова, эффективность вакцин, как китайских, так и отечественных и американских, будет определена примерно через год при нормальном завершении третьей фазы испытаний. "В "военное" время определить эффективность вакцинации крайне сложно, это носит относительный характер", - добавил Ишмухаметов.

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины: "Спутник V" Центра имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени М. П. Чумакова РАН. Все три вакцины двухкомпонентные. Повторная вакцинация другим вектором "Спутника V" производится через 21 день, "Эпиваккорону" вводят двукратно с интервалом не менее 14-21 дня, "Ковивак" вводится с интервалом в 14 дней.