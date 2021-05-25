Социальную карту жителя региона выпустят 1 июля в нескольких городах Якутии

ТАСС, 25 мая. Правительство Якутии утвердило концепцию единой социальной карты жителя республики, реализация проекта начнется с 1 июля 2021 года, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Оператором карты жителя Якутии определен "Алмазэргиэнбанк". С 1 июля в пилотном режиме карты будут выпущены в городах Якутск, Нерюнгри, Нюрба, Мирный. До конца года проект будет реализован на всей территории республики", - говорится в сообщении.

Социальная карта может использоваться как средство идентификации получателя той или иной меры социальной поддержки, а также с ней можно будет получить скидки при оплате товаров и услуг в организациях - партнерах программы, например в торговых центрах, учреждениях культуры и спорта, а также при оплате проезда в общественном транспорте.

"Чтобы упростить процесс получения социальных услуг, карта будет интегрирована с уже существующими в Якутии приложениями и сервисами, - отметили в пресс-службе. - Электронные сервисы социальной карты будут расширяться. Рассматривается возможность использования карты при предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, применения дифференцированных тарифов на доступ в интернет".

В настоящее время действует транспортное приложение на территории Якутска для отдельных категорий граждан, при этом перечень услуг и привилегий различаются в зависимости от банка. "Единая социальная карта позволит устранить эту разницу и создать единый подход по предоставлению услуг для жителей республики", - добавили в правительстве Якутии.