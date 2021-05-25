На Russpass появился маршрут по Курганской области

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Путешественники смогут ознакомиться с историей Курганской области и ее природой благодаря туристическому сервису Russpass, разработанному по инициативе властей Москвы. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"В туристическом сервисе Russpass появился новый регион - Курганская область. Свой маршрут теперь можно составить из более чем десятка природных и культурных объектов региона. Здесь может быть интересно и любителям активного отдыха, и тем, кому нравится изучать культуру и традиции народов России", - говорится в сообщении.

Начать знакомство с областью туристам предлагают с ее главного города - Кургана. Он ведет свою историю с XVII века. Тогда у большого насыпного кургана на берегу реки Тобол поставил свою избу крестьянин Тимофей Невежин. Позже здесь образовалось поселение Царево городище, из которого вырос город.

На улицах Кургана можно увидеть настоящие шедевры деревянного зодчества. Например, дом инженера Федора Остапца в стиле модерн. По архитектуре он напоминает замок с башенками и шпилем. Еще одно строение - дом купца Константина Дунаева - отличается резным декором и богатством мотивов.

"Продолжить прогулку можно в парке Победы, на Аллее Славы. Здесь горит Вечный огонь в память о воинах, погибших в Великой Отечественной войне. На стендах размещены портреты с краткими биографиями, списками боевых наград и описанием подвигов тех, чья жизнь связана с городом", - отмечается в сообщении.

Также на Russpass есть и учреждения культуры региона. Так, над рекой Тобол, на Троицкой площади возвышается белоснежная Курганская областная филармония. Ее концертный зал оборудован современной техникой, здесь выступают известные оркестры, хоровые и хореографические коллективы.

О сервисе

Через Russpass путешественники могут спланировать посещение и других достопримечательностей региона. Здесь же можно приобрести билеты на самолет или поезд и забронировать гостиницу. План поездки, купленные билеты и бронь отеля сохраняются в личном кабинете пользователя, упрощая организацию путешествия.

Russpass - цифровой туристический сервис для быстрого и легкого планирования путешествий по России. Он позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным локациям или воспользоваться готовым предложением. Соглашения о сотрудничестве с сервисом подписали все регионы страны, а 76 из них уже представили свои туристические программы. За девять месяцев работы Russpass к его услугам обратились более миллиона пользователей.