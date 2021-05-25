Псаки, говоря о здоровье Байдена, рассказала, что за ним иногда трудно угнаться

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Белый дом обнародует в этом году информацию о здоровье президента США Джо Байдена. Об этом заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь главы государства Джен Псаки, комментируя публикации о режиме дня и тренировках хозяина Овального кабинета.

"Мне нечего [рассказать] о частных тренировках президента. Но могу сказать, что, путешествуя с ним довольно много, иногда за ним сложно угнаться", - отметила Псаки. На уточняющий вопрос, когда будут опубликованы данные планового медицинского осмотра президента, пресс-секретарь ответила: "Мы сделаем это в текущем году и предоставим вам транспарентную информацию".

Как пишет газета The Washington Post, Байден начинает утро с тренировок, что порой включает поднятие тяжестей. Во время предвыборной кампании в 2020 году будущий президент часто совмещал велопрогулки с занятиями на велотренажере с прикрепленным монитором, что позволяет имитировать реальную поездку. Однако помощники не раскрывают, имеется ли такой спортинвентарь на данный момент в Белом доме. Около 09:00 президент с коричневым кожаным портфелем и связкой папок в руках приходит в Овальный кабинет, после чего начинаются совещания с ключевыми сотрудниками администрации.

На обед, по данным издания, глава государства предпочитает суп и салат с курицей, неравнодушен к спортивному напитку с апельсиновым вкусом или диетической коле. "Но он имеет склонность к сладкому, например мороженому с шоколадной крошкой", - отмечает газета. В кабинете лежат ириски и шоколадное печенье, каждое из-за коронавируса в отдельной упаковке для удобства посетителей и персонала.

По словам одного из советников, во время поездок без жены Байден по нескольку раз в день созванивается с первой леди. "До или после мероприятий президент звонит жене или одному из внуков, оставляет длинные сообщения", - сказал он. Более того, Байден почти никогда не пропускает телефонные звонки от семьи, прерывая работу.

В жилую часть Белого дома президент возвращается на ужин около 18:00 или 19:00. Затем Байден вновь созванивается с советниками. Перед сном глава государства говорит по телефону с сыном Хантером, а если тот не берет трубку, пишет ему сообщения.