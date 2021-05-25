{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число обращений к Москальковой в 2021 году увеличилось вдвое

С начала года уполномоченный по правам человека в России получила 17 515 обращений

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила более 17,5 тысяч обращений с начала 2021 года. Об этом омбудсмен сообщила на своей странице в Instagram во вторник.

"С начала года к нам поступило уже 17 515 обращений, а это в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года", - говорится в сообщении.

Москалькова отметила, что жалобы охватывают все сферы защиты прав и свобод человека. "Прежде всего, это социальное обеспечение, пенсии, трудовые и жилищные права, право на образование, охрана здоровья, защита в уголовном процессе и многое другое", - сообщает она.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
Пандемия COVID-19
Ульяновские власти обязали работодателей вывести на удаленку от 10 до 40% сотрудников
Ограничительные меры по борьбе с коронавирусом продлены в регионе до 30 июня
Читать полностью