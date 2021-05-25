Ульяновские власти обязали работодателей вывести на удаленку от 10 до 40% сотрудников

ТАСС, 25 мая. Власти Ульяновской области обязали работодателей перевести на удаленный режим работы от 10% до 40% сотрудников в зависимости от числа вакцинированных работников в коллективе, сообщается на сайте правительства региона.

"В целях активизации работы по формированию коллективного иммунитета от новой коронавирусной инфекции организации и индивидуальные предприниматели Ульяновской области будут разделены на две группы. В первую категорию войдут те работодатели, где численность вакцинированных работников и переболевших составляет менее 60% от штатной численности, во вторую группу - более 60%. В зависимости от этого на работодателей будут возложены обязанности по переводу сотрудников на дистанционный режим работы", - говорится в сообщении.

Первая группа предпринимателей будет обязана перевести на удаленный режим работы не менее 40% невакцинированных работников от штатной численности, включая всех сотрудников из числа группы риска и беременных женщин, вторая категория работодателей - не менее 10% сотрудников. Изменения в указ "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" вступят в силу с 1 июня.

Ограничительные меры по борьбе с коронавирусом продлены в регионе до 30 июня. В области действует масочный режим и требование о соблюдении социальной дистанции. Также продолжают действовать ограничения на проведение массовых мероприятий. Организация событий вне строений или сооружений должна быть согласована с оперативным штабом, а число участников массовых мероприятий в зданиях должно составлять не более 50 человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Ульяновской области выявлено 55 351 случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 52 791 человек, 1 343 человека умерли.