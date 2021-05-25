Крым получит 15 млрд рублей на строительство многопрофильного медцентра

ТАСС, 25 мая. Правительство РФ утвердило постановление о выделении средств на строительство многопрофильного медицинского центра в Ялте, который будет обслуживать жителей, туристов и приезжающих на отдых в "Артек" детей, сообщила во вторник пресс-служба правительства.

"В Ялте в 2024 году будет введен в эксплуатацию новый многопрофильный медицинский центр. Постановление о бюджетных инвестициях в его строительство подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Объем инвестиций в создание центра в 2021 году составит 300 млн рублей, в 2022 году - 3,7 млрд, в 2023-м - 5 млрд, в 2024-м - 6 млрд рублей.

Общая площадь сооружения составит почти 100 тыс. кв. м. В главном корпусе разместят стационар на 410 коек, операционный блок, отделения диагностики, реанимации и интенсивной терапии. Также будут построены консультационно-диагностический центр, рассчитанный на 500 посещений в смену, детская поликлиника (300 посещений в смену) и дневной стационар на 60 коек. Кроме того, проект предусматривает возведение жилого комплекса на 300 квартир - власти считают, что это поможет привлечь на полуостров высококвалифицированных специалистов из других регионов.

Центр будет оказывать помощь по широкому перечню направлений, в их числе хирургия, травматология, кардиология, неврология, онкология, педиатрия, нефрология. Его также оборудуют всей необходимой телекоммуникационной техникой, чтобы местные врачи могли проводить консультации с коллегами из ведущих медучреждений России. Ввод комплекса в эксплуатацию повысит доступность медицинских услуг в Крыму, в том числе для туристов и детей, отдыхающих в лагере "Артек", уменьшит нагрузку на действующие учреждения сферы здравоохранения.