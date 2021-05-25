Австрия с 1 июня запретила посадку рейсов из Великобритании

ВЕНА, 25 мая. /ТАСС/. Австрия в третий раз вводит запрет на посадку пассажирских рейсов из Великобритании для борьбы с распространением коронавируса, он начнет действовать с 1 июня. Об этом сообщило во вторник Австрийское агентство печати со ссылкой на постановление австрийского правительства.

Новая мера введена из-за распространения индийской мутации коронавируса.

Великобритания также была внесена в список стран с угрозой распространения этой мутации.

В связи с этим въезд в Австрию из Великобритании ограничен наряду с въездом из Бразилии, Индии и ЮАР.

Австрия с марта по июль 2020 года вводила запрет на прилет пассажирских самолетов из Великобритании, чтобы избежать завоза коронавирусной инфекции. Затем такой же запрет вводился с декабря по март 2021 года.