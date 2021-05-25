Более 3,8 тыс. студентов стали дипломантами олимпиады "Я - профессионал"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Более 3,8 тыс. человек стали призерами студенческой олимпиады "Я - профессионал". Об этом сообщила во вторник руководитель олимпиады Валерия Касамара на пресс-конференции по итогам четвертого сезона проекта.

"В этом году у нас 3 881 дипломант. Это больше, чем в прошлые сезоны", - сказала она.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в свою очередь отметил, что среди участников конкурса 57% девушек. "Мы всегда особое внимание уделяем тому, чтобы сагитировать принять участие прекрасную половину человечества. У нас, как правило, мужчины активнее женщин. Вот в студенческих олимпиадах это не так, это здорово", - сказал он.

В пресс-службе конкурса сообщили, что в 2020-2021 учебном году олимпиада "Я - профессионал" прошла в четвертый раз и охватила 72 направления - от филологии до робототехники. В заключительном этапе олимпиады приняли участие более 15 тысяч человек. Цель проекта - поддержка талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить обучение и начать карьеру в крупной компании. Олимпиада - один из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей", реализуемый при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.