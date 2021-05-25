{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 3,8 тыс. студентов стали дипломантами олимпиады "Я - профессионал"

Руководитель олимпиады Валерия Касамара отметила, что это больше, чем в прошлые сезоны

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Более 3,8 тыс. человек стали призерами студенческой олимпиады "Я - профессионал". Об этом сообщила во вторник руководитель олимпиады Валерия Касамара на пресс-конференции по итогам четвертого сезона проекта.

"В этом году у нас 3 881 дипломант. Это больше, чем в прошлые сезоны", - сказала она.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в свою очередь отметил, что среди участников конкурса 57% девушек. "Мы всегда особое внимание уделяем тому, чтобы сагитировать принять участие прекрасную половину человечества. У нас, как правило, мужчины активнее женщин. Вот в студенческих олимпиадах это не так, это здорово", - сказал он.

В пресс-службе конкурса сообщили, что в 2020-2021 учебном году олимпиада "Я - профессионал" прошла в четвертый раз и охватила 72 направления - от филологии до робототехники. В заключительном этапе олимпиады приняли участие более 15 тысяч человек. Цель проекта - поддержка талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить обучение и начать карьеру в крупной компании. Олимпиада - один из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей", реализуемый при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Теги
РоссияКириенко, Сергей Владиленович
Пандемия COVID-19
В Азербайджане с 31 мая отменяется ношение масок на открытом воздухе
С этого же дня бакинское метро возобновит работу
Читать полностью