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Пандемия COVID-19

В ЕС 46% взрослого населения получили первую дозу вакцины от коронавируса

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ожидается, что на этой неделе половина взрослого населения ЕС получит первую дозу вакцины

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. 46% взрослого населения ЕС уже получили первую дозу вакцины от нового коронавируса. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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"Вакцинакция в ЕС прогрессирует: 300 млн доз вакцины доставлены, 245 млн доз вакцин получены, 46% взрослого населения получили хотя бы одну дозу", - написала она в Twitter.

По ее словам, ожидается, что на этой неделе половина взрослого населения ЕС получит первую дозу вакцины.

На данный момент в ЕС одобрены четыре вакцины: разработка консорциума BioNTech и Pfizer, препарат американской компании Moderna, вакцина британско-шведской фирмы AstraZeneca и препарат компании Johnson & Johnson. В Венгрии, кроме того, доступны китайский Sinopharm и российская вакцина "Спутник V".

Теги
Фон дер Ляйен, УрсулаПандемия COVID-19
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