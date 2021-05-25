"Круг добра" в ближайшие дни получит 10 млрд рублей на закупку лекарств для детей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Фонд поддержки детей с угрожающими жизни и хроническими заболеваниями "Круг добра" в ближайшие дни получит второй транш средств в размере 10 млрд рублей на закупку необходимых лекарств для пациентов. При этом более 900 детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) уже получили необходимые препараты, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Минздрава.

"Решением правительства в ближайшие дни Фонд "Круг добра" получит второй транш средств на закупку лекарственных препаратов для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями в размере 10 млрд рублей, - говорится в сообщении. - 943 ребенка со СМА уже получили лекарственные препараты, закупленные фондом "Круг добра", с февраля. Препарат "Нусинерсен" ("Спинраза") был поставлен для пациентов в 75 регионах, "Рисдиплам" - в 58 регионах"

В пресс-службе добавили, что на данный момент уже осуществлена закупка и размещено аукционов на закупку лекарственных препаратов для лечения более тысячи детей с такими заболеваниями как: СМА, болезнь Помпе, семейная средиземноморская лихорадка, криопирин-ассоциированный периодический синдром, периодический синдром, ассоциированный с рецептором фактора некроза опухоли, мукополисахаридоз IVA типа, гипофосфатазия. "Препараты закупаются в объеме, достаточном для обеспечения пациентов до конца года", - говорится в сообщении.

Ранее правительство утвердило порядок оказания медицинской помощи детям в рамках деятельности фонда "Круг добра". В рамках деятельности фонда средства могут направляться на оплату уникальных и ресурсоемких способов лечения с доказанной эффективностью. Речь, в частности, о клеточной терапии, а также об использовании методов генной инженерии.

Президент Владимир Путин в январе подписал указ о создании фонда "Круг добра". Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.

Фонд финансируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год, - эти средства поступают в федеральный бюджет. Первый транш фонду - 10 млрд рублей - был направлен 12 февраля. Всего на 2021 год в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 60 млрд рублей, на 2022 год - 64 млрд рублей, на 2023 год - 68,5 млрд рублей.