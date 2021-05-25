МВД предложило иностранцам урегулировать сроки пребывания в России до 15 июня

В соответствии с указом президента РФ от 18 апреля 2020 года "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" сроки временного пребывания иностранных граждан или постановки на учет по месту пребывания в РФ, которые истекают в период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2021 года, приостанавливаются на указанный период. "Подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России ориентированы об организации работы с иностранными гражданами (включая граждан стран СНГ), находящимися на территории РФ с нарушением установленного порядка пребывания, в том числе прибывшими с целями въезда, отличными от цели въезда "работа" и осуществляющими трудовую деятельность, в случае их обращения в целях урегулирования правового положения на территории РФ до 15 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в отношении такой категории лиц принимаются решения о продлении срока временного пребывания, постановке на учет по месту пребывания и оформлении соответствующих разрешительных документов.

"Иностранным гражданам необходимо в кратчайшие сроки обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту фактического нахождения с мотивированным заявлением о продлении срока временного пребывания в РФ и предъявить действительный документ, удостоверяющий личность, а также миграционную карту для проставления отметки о продлении срока временного пребывания на территории РФ", - отметили в ведомстве.