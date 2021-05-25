Госдума вводит административную ответственность за поддельную маркировку

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за нарушение правил маркировки товаров, включая использование поддельных средств маркировки.

Документ предлагает прописать в Кодексе РФ об административных правонарушениях штрафы за ввод в оборот товаров и продукции без маркировки или с нарушением установленного порядка соответствующей маркировки. Штраф для должностных лиц составит до 10 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения, для юридических лиц предусмотрен штраф до 100 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.

Производство или продажа лекарственных препаратов без маркировки или с нарушением порядка ее нанесения, если эти действия не содержат признаков преступления, влекут штраф для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей с конфискацией.

Кроме того, за ввод в оборот табачных изделий без маркировки должностным лицам будет грозить штраф до 15 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения, для юридических лиц предусмотрен штраф от 100 тыс. до 150 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.

Новые нормы должны вступить в силу с 1 декабря 2021 года.