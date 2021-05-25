Больше трети россиян положительно оценили обязательное ношение масок

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Свыше трети россиян положительно оценивают обязательное ношение масок и регулярную вакцинацию от коронавируса, более 40% также положительно относятся к соблюдению социальной дистанции. Такие результаты опроса, проведенного Институтом социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН, представил во вторник директор института Михаил Горшков.

По его словам, в контексте анализа социальных последствий пандемии коронавируса представляет отдельный интерес отношение россиян к тому новому, что она принесла. "Самое позитивное отношение [россиян] вызывает повышенное внимание к своему здоровью, соблюдение социальной дистанции, обязательное ношение масок и регулярная вакцинация", - сказал Горшков.

Согласно приведенным академиком данным, постоянное внимание к здоровью положительно оценили 63% опрошенных, соблюдение социальной дистанции - 41%, обязательное ношение масок - 36%, а регулярные вакцинации от коронавируса - 33%. Доля россиян, которые считают ограничения зарубежных поездок позитивным и отрицательным последствиями пандемии, практически равное: 28 и 29% соответственно.

"А вот самое негативное отношение вызывает дистанционное образование (57% относятся отрицательно), социальный мониторинг (54%), COVID-диссидентство (47%), самоизоляция (41%) и введение сертификатов о вакцинации (42%)", - добавил директор института.

Институт социологии ФНИСЦ РАН, по словам Горшкова, начал проводить регулярный социологический анализ состояния российского социума в контексте его адаптации к новым социальным условиям в прошлом году. В сентябре 2020 года был проведен первый опрос, в марте 2021 года (спустя год после начала пандемии) - второй. Были проведены массовые опросы населения по всероссийской репрезентативной выборке, объем выборки превысил аналогичные показатели ВЦИОМ и ФОМ.

При проведении исследования, как добавил глава института, также учитывались пол респондентов, социально-профессиональный статус, образование и тип населенного пункта.