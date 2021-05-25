Празднование Дня города в Санкт-Петербурге пройдет в очном формате с телетрансляциями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. События в честь Дня основания Санкт-Петербурга, который отмечается 27 мая, пройдут в этом году в очном формате, ряд мероприятий будут доступны в телетрансляции. Программу празднования организаторы представили во вторник на пресс-конференции в ТАСС.

"В прошлом году, когда мы встречали день города в период жестких ограничительных мер, нам пришлось большинство событий провести в формате онлайн и телевизионных трансляций. Более 2,5 млн человек следили за всей праздничной программой. Учитывая этот замечательный опыт, мы подготовили события, которые также пройдут в формате трансляций на канале "Санкт-Петербург", канале "78". <…> И мы наконец возобновляем мероприятия в очном формате. Центральные события пройдут 27 и 28 мая", - сказал первый заместитель председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин.

Музыка, мороженое и тюльпаны

Двадцать седьмого мая состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру I на Сенатской площади. Продолжением празднования станет полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости, посвященный Дню города.

Двадцать восьмого мая пройдет концерт в БКЗ "Октябрьский" с участием Тамары Гвердцители, Светланы Крючковой, Татьяны Булановой, Елены Ваенги, Игоря Корнелюка и других артистов. В качестве зрителей приглашены общественные организации, волонтеры, медики. Для всех желающих будет доступна прямая телетрансляция на канале "Санкт-Петербург".

Вечером в пятницу программу продолжит концерт "Классика на Дворцовой". Среди выступающих - одна из самых востребованных меццо-сопрано европейской оперной сцены Анна Горячева, южноафриканская сопрано Притти Йенде, оперная дива Энджел Блю, теноры Чарльз Кастроново и Джозеф Каллея, а также один из самых известных басов современности Эрвин Шротт. На фоне эпидемиологической ситуации на концерт допустят 15 тыс. зрителей, электронные билеты были доступны по регистрации.

В формате телевизионной трансляции поздним вечером 28 мая будет проводиться торжественное разведение Дворцового моста под аккомпанемент оркестра "Северная симфония" под управлением Фабио Мастранджело. В выходные дни основными событиями празднования станут Фестиваль тюльпанов в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова и Фестиваль мороженого 29 мая на площади Островского.

Как рассказал на пресс-конференции председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол, в этом году на улицах будет размещено более 2 тыс. единиц праздничного оформления. "Традиционно будут оформлены все главные магистрали, центральные набережные и площади Санкт-Петербурга", - отметил он.

Без фейерверков

Отдельное внимание на пресс-конференции было уделено теме праздничного фейерверка.

"Самой по себе традиции проводить праздничные фейерверки в рамках Дня города у нас не было. У нас проводился фейерверк по случаю 300-летия города, по случаю 315-летия, - пояснил Болтин. Он добавил, что в период белых ночей в Петербурге во многом теряется зрелищность этого пиротехнического действа.

По его словам, в предыдущие несколько лет фейерверки проводились в День города в рамках праздничной шоу-программы на Неве в ночное время. "В текущей ситуации <…> и с учетом тех показателей заболеваемости, которые на сегодняшний день есть, мы понимаем, что обеспечить контроль доступа большого числа граждан, которые могут прийти на фейерверк в рамках Дня города, просто физически невозможно. В этой связи в наши планы проведение фейерверка не входит", - сказал первый зампредседателя комитета по культуре Санкт-Петербурга.