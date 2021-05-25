Власти Петербурга заявили, что открывать новые койки в "Ленэкспо" нет необходимости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Доля свободных коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге превышает 15%, поэтому открывать дополнительные места во временном инфекционном госпитале на базе выставочного комплекса "Ленэкспо" нет необходимости. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в "Ленэкспо" заполнены практически все койки.

"[В "Ленэкспо"] заняты 89 коек, из них 3 реанимационных. Говорить о том, что в "Ленэкспо" закончились койки, некорректно. Пока нет необходимости дальше разворачивать [койки] в "Ленэкспо". На сегодняшний день в городе свободно 15,7% коек", - сообщили в комитете.

Впервые временный госпиталь на базе "Ленэкспо" начал принимать пациентов с новой коронавирусной инфекцией в мае 2020 года, его максимальная мощность за весь период составляла 2,5 тыс. коек. В июле 2020 года госпиталь прекратил прием пациентов, его перевели в резерв. Работа госпиталя возобновилась в октябре, а в феврале 2021 года он вновь закрылся. Из-за роста заболеваемости коронавирусом в городе один из павильонов вновь начал принимать пациентов с 21 мая.

Сейчас в городе развернуто около 6 тыс. коек.

По последним данным, в Петербурге выявили 434 677 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 398 999 человек, умерли 14 123. За последние сутки в городе выявили 844 случая заражения.