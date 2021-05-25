Число вакансий для школьников на время каникул увеличили в Тверской области почти на 6%

ТАСС, 25 мая. Порядка 5,9 тыс. подростков смогут получить временную работу в организациях бюджетной сферы и на предприятия Тверской области во время летних каникул, что на 5,7% больше, чем было в 2020 году. Заработная плата составит не менее 12,7 тыс. рублей, при этом работодателям за счет бюджета региона компенсируют половину затрат на ее выплату, сообщила во вторник пресс-служба облправительства.

"В Тверской области летом 2021 года подработать и получить практические навыки на предприятиях региона смогут порядка 5 900 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. <...> Работодатели, которые возьмут на работу ребят в возрасте от 14 до 18 лет, возместят 50% от затрат на заработную плату. Компенсацию смогут получать как коммерческие, так и бюджетные организации. На эти цели в областном бюджете в 2021 году заложено порядка 6,6 млн рублей", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Количество вакансий выросло на 5,7% по сравнению с 2020 годом, когда временную работу смогли получить 5,3 тыс. подростков. По этому показателю, по информации пресс-службы, Тверская область заняла третье место среди регионов Центрального федерального округа. Свыше 61% детей были трудоустроены в сфере образования, 11,8% - в сфере культуры, спорта и досуга.

В 2021 году для подростков предложены вакансии, в том числе по таким специальностям, как помощник менеджера, специалист по продажам, почтальон, рабочий зеленого хозяйства, швея, помощник дизайнера, регистратор, вожатый, помощник официанта. Зарплата будет начисляться пропорционально отработанному времени, но не должна быть ниже минимального размера оплаты труда - 12,7 тыс. руб., отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, самое большое количество предложений трудоустройства поступило от организаций бюджетной сферы и крупных предприятий Твери, Конаковского района, Вышневолоцкого городского округа, городов Ржев, Торжок и Кимры. "В текущем году всем подросткам, постоянно проживающим в Тверской области и желающим внести свой вклад в развитие региона, получить первый рабочий опыт, должна быть предоставлена такая возможность. В числе приоритетов у наших детей должны быть уважение к труду, ответственная работа в трудовом коллективе. Сегодняшние подростки - это будущий кадровый резерв нашего региона", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.