Прокуратура проверит законность отказа "Победы" в полете двум людям на инвалидных колясках

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Транспортная прокуратура проверит законность отказа лоукостера "Победа" в перелете двум инвалидам-колясочникам из тверского клуба "Кристалл". Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по публикациям ряда средств массовой информации о нарушении авиакомпанией "Победа" правил воздушной перевозки пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности", - сообщила Короткова. Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.

Следователи московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте СК также начали проверку по данному факту.

Ранее СМИ сообщили о том, что 24 мая авиакомпания "Победа" отказала в воздушной перевозке двум представителям тверского клуба инвалидов-колясочников "Кристалл" в связи с несоответствием электрических колясок требованиям перевозчика.

В новость были внесены изменения (17:29 мск) - добавлен комментарий СК.