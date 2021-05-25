Минэкономразвития предлагает упростить процесс передачи прав на разработки ученых

РЯЗАНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Передачу прав на разработки вузов и научных организаций малым инновационным компаниям планируется упростить, сообщил директор Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития РФ Рустам Тихонов на отраслевой конференции "Диверсификация деятельности организаций ОПК".

"Готовим законопроект, готовимся к внесению его в правительство по тому, чтобы можно было без согласия учредителя передавать исключительные права из вузов и научных организаций в малые инновационные предприятия. При этом сделали такой защитный механизм, чтобы всегда оставалась неисключительная лицензия на руках в вузах и НИИ, чтобы не возникало вопросов с использованием соответствующей интеллектуальной собственности в исследовательских процессах", - сказал он.

По словам директора департамента, такой механизм поможет защитить вложения предприятий, которые готовы реализовать разработки, что позволит усилить привлечение реальных инвестиций.

Также Тихонов сообщил, что Минэкономразвития вместе с Минфином прорабатывает вопрос о снижении ставки по налогу на прибыль в случае распоряжения неисключительными правами с 20 до 3%. "Обсуждаем это в рамках фронтальной стратегии, которую сейчас правительство формирует и <...> соответствующую меру нам руководство объясняет. Мы готовим поддержку, очень надеемся, что эта работа будет доведена до соответствующего завершения и внесения изменений в налоговый кодекс", - добавил директор департамента.

Отраслевая конференция "Диверсификация деятельности организаций ОПК" проходит в Рязани 25 мая. Она посвящена актуальным вопросам развития производства гражданской продукции организациями оборонно-промышленного комплекса, развития кооперации с высокотехнологичным бизнесом, формирования кадрового потенциала и тиражирования лучших практик. Организаторами мероприятия выступают ПАО "Промсвязьбанк" и компания "Иннопрактика".