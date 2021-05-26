Консьерж-сервис для собак: как основать платформу для догситтеров в России

Сервисы по догситтингу развиваются по всему миру, и Россия не исключение. Такие услуги предоставляет, например, компания "Гульдог", работает она в трех городах. В столице действует сервис "Собака-гуляка". Однако самая масштабная платформа, которая охватывает 70 городов, запущена компанией "Догси". Ее основатель Михаил Репников рассказал ТАСС, как выживать в условиях закрытых границ и почему питомца безопаснее оставлять с профессиональной няней, чем с друзьями

Идея для бизнеса пришла менеджеру московского венчурного фонда Михаилу Репникову в конце 2014 года из собственной потребности — он уезжал в отпуск, а его шпица Тошу не с кем было оставить. "Я даже слова такого не знал — передержка. Оказалось, что за рубежом есть сервисы догситтинга и там в порядке вещей оставить собаку профессионалу во время отъезда. А у нас тогда в стране ничего подобного не было. И я понял, что это тот стартап, который я бы с удовольствием возглавил. Тогда меня поддержал основатель фонда Russian Ventures, в котором я работал, Евгений Гордеев, и профинансировал мой проект", — вспоминает Михаил.

Описание Основатель платформы "Догси" Михаил Репников © Личный архив Михаила Репникова

Запуск занял полгода, созданием платформы для догситтеров занимался разработчик, платили ему около 100 тыс. рублей в месяц. Также над сайтом трудился дизайнер из фонда. Общие инвестиции в запуск первой версии сервиса составили около 1 млн рублей. Догситтеров предприниматель искал сам на "Авито" и во "ВКонтакте", предлагал им сотрудничество. Первоначальная база на момент запуска составила 50 московских догситтеров. В июне 2015 года команда запустила сайт и контекстную рекламу в Google AdWords и "Яндекс.Директ" — с ее помощью привлекали клиентов. В первый месяц на рекламу потратили примерно 60 тыс. рублей и получили около 50 заказов. Ставку на свои услуги догситтеры выставляли сами. В среднем — 500 рублей в день. А агрегатор удерживал с них комиссию 20%. Формирование доверия "Когда мы запустились, все было очень сыро — некоторые не были довольны нашими исполнителями. Поскольку мы изначально планировали сделать платформу для "прозрачных" догситтеров, которым можно будет доверять, чтобы все были довольны, мы придумали систему проверки. Благодаря ей, перед тем как появиться на сайте, догситтер должен был заполнить анкету, загрузить копию паспорта, прикрепить ссылки на страницы в соцсетях и показать свои жилищные условия, чтобы исключить массовую передержку (когда у исполнителя слишком много животных)", — рассказывает Репников.

Чтобы клиентам было легче доверять питомца профессиональному сервису, в 2017 году Михаил ввел рейтинг и отзывы для догситтеров и фото- и видеоотчеты хозяину на протяжении всего времени передержки. Желающие могли даже говорить с собакой по телефону. "Нашей задачей было, чтобы собака не чувствовала, что она попала к чужому человеку, у нее должны быть такие же условия, как дома. Для этого мы сделали на сайте бронирование услуг догситтеров по принципу Booking.com, когда можно ввести город, даты, породу своей собаки и искать лучших для себя исполнителей по количеству звезд, фото и отзывам. Далее догситтер заключал договор с клиентом. В регламенте работы догситтера указано, что он должен выяснить у хозяина все нюансы по уходу за его питомцем и следовать им: сколько можно гулять, сколько нужно есть, спать и так далее. Корм хозяин привозил сам, чтобы избежать каких-то разногласий по питанию", — делится предприниматель.

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Также Михаил решил ввести возможность встречи хозяина и исполнителя перед передержкой, где догситтер может познакомиться с собакой, а клиент — оценить его жилищные условия. Так команда "Догси" сформировала доверительные отношения сторон. "Для нас всегда стояло приоритетом, чтобы были ответственные люди на площадке и было безопасно, чтобы мы сами своих собак с легким сердцем оставляли тем людям, с которыми работаем. Доверию также способствовал официальный договор между сторонами. В случае ущерба клиенту на догситтера могли подать в суд. Также в документе прописывалась и ответственность клиента. Например, что хозяин собаки обязуется рассказать о состоянии здоровья питомца и забрать его в строго назначенное время. С обеих сторон люди понимают, что при невыполнении условий договора они понесут материальную ответственность. А в случае живодерства собак защищает закон "Об ответственном обращении с животными". Поэтому живодерам у нас не место, они понимают, что за любое жестокое обращение с животным им грозит уголовная ответственность", — рассказывает основатель сервиса.

В конце 2017 года сервис запустил онлайн-курс обучения догситтеров на платформе, основанный более чем на 1 тыс. кейсов, наработанных за два года. После прохождения обучения каждый исполнитель сдавал тест, который позволял верифицировать его знания об уходе за собаками. Постепенно клиенты стали понимать, что оставить собаку догситтеру лучше, чем знакомым. В первую очередь потому, что догситтера можно найти на нужные даты и он профессионально подготовлен к ситуациям, которые могут произойти с животным. Это способствовало росту возвратности клиентов до 30%. Расширение сети В середине 2017 года открылась регистрация для догситтеров из городов-миллионников (Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Самара, Нижний Новгород, Челябинск и т.д.). К началу 2018 года на платформе было уже более 5 тыс. догситтеров, и сервис наконец стал прибыльным, принеся своему основателю 10 млн рублей за год.

К середине 2018 года запустилось приложение для iOS и Android. Оно планировалось как мобильный консьерж для собак, где помимо передержки будут услуги выгула, груминга и дрессировки (последние два пункта — только в планах Репникова на ближайшие годы). К концу года у приложения суммарно было уже больше 50 тыс. скачиваний, его клиенты составляли 60% продаж компании.

Люди начинают привыкать, что могут нажать кнопку в телефоне и не переживать о том, где оставить собаку на сутки. Благодаря приложению, в 2019 году оборот составил максимальные за всю историю работы компании 75 млн рублей Михаил Репников Основатель платформы "Догси"

Пандемия В пандемию выручка компании упала на 90%. Поскольку догситтинг — сезонный сервис, бизнес сильно пострадал от закрытия границ и отсутствия авиаперелетов. Пиковые месяцы по выручке обычно выпадали на праздники. На Новый, 2020 год на передержке было 2 тыс. собак, а потом их число резко упало до 100. Сотрудников перевели на сокращенную рабочую неделю. В обычном режиме остались только пять операторов, отвечающих за регионы, менеджер и разработчик.

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