{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Крыму предложили Белоруссии открыть прямое авиасообщение

Постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов предложил такую инициативу в связи с запретом саммита ЕС белорусской авиации летать над территорией Евросоюза

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Воздушная блокада Белоруссии стала еще одним поводом открыть прямое авиасообщение Минск - Симферополь. Такое мнение высказал во вторник на своей странице Facebook постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

После инцидента 23 мая с самолетом Ryanair саммит ЕС решил запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза. Ряд иностранных авиакомпания приняли решение облетать воздушное пространство Беларуси.

"Призывы ряда стран Запада и их балтийских вассалов устроить воздушную блокаду Белоруссии - это еще один сигнал нашим друзьям в Минске - воздушная гавань в Симферополе открыта для вас", - написал Мурадов.

Он отметил, что ранее власти Крыма не раз высказывали предложения об открытии прямого авиационного и железнодорожного сообщения с Белоруссией. "Курорты и здравницы Черного моря ждут белорусских туристов. Крым показывает всем близким нам народам: пора возвращаться домой и развивать дальше нашу совместную цивилизацию. Крым это говорит своими действиями - и Украине, и Белоруссии, и другим государствам постсоветского пространства, если они, конечно, здраво оценивают свою историческую перспективу", - уточнил Мурадов.

Теги
БелоруссияРоссияКрым
ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
Главного инженера таганрогского водоканала уволили после ЧП на очистных сооружениях
Суд ранее арестовал Юрия Полякова до 20 июля
Читать полностью