Экс-министра внутренних дел Ингушетии отпустили под домашний арест

МАГАС, 25 мая. /ТАСС/. Бывшего министра внутренних дел Ингушетии Ахмеда Погорова, задержанного в феврале в рамках уголовного дела о незаконных акциях в 2019 году, суд отпустил под домашний арест. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил адвокат Погорова Магомед Гагиев.

"Три дня заседаний Верховного суда Кабардино-Балкарии по рассмотрению нашей апелляционной жалобы не пропали понапрасну. Ахмед Погоров отпущен под домашний арест. Суд услышал представленные защитой убедительные доказательства, свидетельствующие об отсутствии необходимости содержания под стражей Ахмеда, в том числе наши просьбы учесть ухудшение состояния здоровья его престарелого отца после задержания моего подзащитного", - написал Гагиев.

Адвокат уточнил, что Погоров будет находиться под домашним арестом в определенном судом месте. "Мой подзащитный будет строго соблюдать установленные судом запреты и ограничения и у него, конечно же, нет намерений их нарушать", - добавил Гагиев.

Погорову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Организация применения насилия в отношении представителей власти"). Уголовное дело расследует Главное следственное управление СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По данным СК, 26 марта 2019 года в Магасе местные жители проводили согласованный митинг, который к вечеру перерос в несогласованное публичное мероприятие, продолжившееся и на следующий день. Протестующие применили насилие, в том числе опасное для жизни, в отношении представителей власти. Погоров, как полагает следствие, являлся одним из активных участников несогласованного публичного мероприятия и организатором применения насилия в отношении представителей власти 27 марта.

Всего были задержаны 47 человек. За время расследования уголовного дела были выделены в отдельное производство и направлены в суд уголовные дела в отношении 42 обвиняемых. В отношении 33 из них вынесены обвинительные приговоры.