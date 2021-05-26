Госдума обсудит ужесточение медкомиссии для кандидатов на владение оружием

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду рассмотрит в первом чтении законопроект об ужесточении правил прохождения медкомиссии для кандидатов на владение оружием, а также поправки в Уголовный кодекс, усиливающие наказание за незаконный оборот оружия. Законопроекты планировалось рассмотреть во вторник, но из-за плотной повестки депутаты не успели обсудить их в назначенный день и перенесли на следующий.

Первый законопроект устанавливает, что медицинское освидетельствование, по итогам которого решается вопрос о выдаче кандидату лицензии на оружие, будет проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями, при этом осмотр психиатром и наркологом должен проводиться строго по месту пребывания. Кандидаты на получение лицензии на владение оружием больше не будут предоставлять в Росгвардию бумажные медицинские справки: заключения по итогам медкомиссии будут напрямую поступать в службу в электронном виде.

Росгвардию также будут оперативно информировать о выявлении у владельца оружия заболеваний и противопоказаний, несовместимых с владением им. Правительство РФ получит право формировать список медицинских противопоказаний, при наличии которых граждане не смогут приобрести оружие. Предлагается также вести электронный учет патронов, оружия и его владельцев в государственной информационной системе Росгвардии.

Вторым законопроектом предлагается ужесточить уголовную ответственность по статьям 222, 222.1, 223 и 223.1 УК РФ за незаконное изготовление, переделку и сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Отдельным квалифицирующим признаком станет использование интернета для совершения таких преступлений.

Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов к нему будет наказываться, в частности, лишением свободы на срок до пяти лет. Сейчас максимальное наказание составляет четыре года.