Петербургский международный книжный салон пройдет на Дворцовой площади в смешанном формате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербургский международный книжный салон открывается в среду на Дворцовой площади, которая впервые станет местом его проведения. Как сообщил вице-губернатор Санкт Петербурга Александр Бельский на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению книжного салона, мероприятие в этот раз пройдет в гибридном формате.

"Год назад книжный салон проходил онлайн, за это время мы многому научились, и сейчас мы будем проводить его в гибридном формате, что позволит расширить аудиторию. Мы теперь будем принимать салон на Дворцовой площади - это новый формат, и это масштабно. Мы даем большой посыл для всей страны с точки зрения того, что Петербург - самый читающий город. Будут новые форматы и площадки, в том числе отдельный блок для детской литературы. Салон должен дать новый виток развитию всей индустрии, и главное - мы должны найти новые форматы общения, взаимодействия", - сказал Бельский.

Он сообщил, что на XVI международном книжном салоне выделено несколько ключевых тем - это 800-летие со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского и 200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского и Н. А. Некрасова.

Основные мероприятия салона пройдут с 26 по 29 мая на Дворцовой площади, где будут размещены стенды более 170 экспонентов, и в эрмитажном крыле здания Главного штаба, в котором состоится пленарное заседание, круглые столы, дискуссионные площадки, автограф-сессии, встречи авторов с читателями. На различных мероприятиях салона выступят более 200 спикеров, в том числе известные писатели, общественные и культурные деятели, представители городских учреждений, органов власти и средств массовой информации.

Как рассказал председатель городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол, на Дворцовой площади будет установлена сцена, организована уникальная зона отдыха - "Книжная аллея", прямо на площади будут установлены скамейки, пуфы, шезлонги, столики и кадки с живыми деревьями. Будет организовано большое детское пространство на первом этаже Главного Штаба, где дети в игровой форме смогут познакомиться с новинками литературы. Для посетителей будет организовано три входа на Дворцовую площадь, откуда можно будет попасть в арку Главного штаба. С учетом требований Роспотребнадзора на входах будет проводиться термометрия и контроль наличия средств индивидуальной защиты.

Санкт-Петербургский международный книжный салон проводится с 2006 года и является одним из главных мероприятий для любителей чтения и профессионалов издательского дела. За годы работы салон превратился из книжной выставки в фестиваль, ставший визитной карточкой Петербурга. В предыдущие годы площадками салона были выставочный комплекс "Ленэкспо", Михайловский Манеж и Манежная площадь, в 2020 году событие состоялось в онлайн-формате из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.