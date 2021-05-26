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"Известия": страховые компании продают полисы, покрывающие риски вакцинации от COVID-19

По данным издания, претендовать на выплаты смогут люди с резкими аллергическими реакциями

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российские страховые компании начали запускать в продажу полисы, покрывающие риски вакцинации от коронавируса. Их стоимость варьируется от 500 руб. до 4 тыс. руб., а претендовать на выплаты смогут люди с резкими аллергическими реакциями после вакцинации, пишут "Известия" со ссылкой на крупнейшие страховые компании.

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Выплаты в случае госпитализации составят от 10 тыс. рублей до 100 тыс. рублей, а при летальном исходе - 500 тыс. рублей. Уточняется, что в случае осложнений, по условию ряда полисов, компенсация может быть направлена на покрытие лечения в больнице.

По условиям большинства полисов страховка начинает действовать в день ее получения. Для обращения за компенсацией клиент должен предоставить документ о вакцинировании и заключение врача о состоянии здоровья, пишет издание.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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