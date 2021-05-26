В РФ могут к 2030 году привлечь к исправительным работам всех заключенных с таким правом

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Минюст планирует к 2030 году задействовать на исправительных работах всех заключенных, которые имеют на это право. Как сообщили "Известиям" в министерстве, все осужденные будут получать зарплату.

"К 2024 году в исправительных центрах планируется кратное увеличение размещения осужденных к принудительным работам, а к 2030 году - в полном объеме. При этом в случае создания исправительных центров по очистке территорий в Арктической зоне прорабатывается возможность льготного исчисления времени отбывания наказания", - сообщили изданию в пресс-службе министерства.

В Минюсте уточнили, что около 188 тыс. человек имеют право на замену лишения свободы принудительными работами по решению суда. Их могут задействовать на крупных стройках, а также для экологической очистки Арктики. В министерстве добавили, что такие работы в соответствии с Трудовым кодексом РФ оплачиваются в размере не ниже МРОТ.

Ранее организовать на крупных объектах исправительные центры для осужденных, имеющих право на принудительные работы, предложил директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. По его словам, таким образом можно решить проблему с нехваткой рабочей силы. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявлял, что министерство ведет переговоры с крупными инвесторами о создании центров исправительных работ с количеством трудоустроенных заключенных от 1 тыс. человек. По его словам, пока создано 8 тыс. рабочих мест, куда бы могли трудоустроиться заключенные.