В Севастополе онлайн-голосование тестировали свыше 8 тыс. жителей

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в тестом режиме опробовали свыше 8 тыс. жителей Севастополя, сообщил в среду ТАСС губернатор Михаил Развожаев.

Во вторник стало известно, что ДЭГ на выборах в сентябре 2021 года пройдет в семи субъектах РФ, в том числе в городе федерального значения Севастополе. Ранее в городском избиркоме отмечали, что многие жители не участвуют в голосовании, так как проживают не по тому адресу, где прописаны, и им неудобно приезжать на избирательный участок. Поэтому достаточно популярной оказалась система "Мобильный избиратель" (когда можно было сменить участок и проголосовать на удобном), и большие надежды возлагались на ДЭГ. Ожидалось, что протестируют систему не менее 6 тыс. севастопольцев.

"Севастополь развивается вместе с Россией, совершенствует избирательную систему, делает ее более удобной и доступной для граждан. На общероссийской тренировке системы электронного голосования севастопольцы проявили высокую активность, более 8 тыс. избирателей приняли в ней участие. Это говорит о том, что жители города доверяют новой форме голосования и видят за ней будущее", - сказал губернатор.

Он отметил, что возможность выразить свое мнение онлайн "вовлекает в общественно-политическую жизнь страны тех, кто по тем или иным причинам не могли проголосовать из-за отсутствия времени или находясь в месте, где технически невозможно проявить свою гражданскую позицию". А инструмент, позволяющий голосовать из любой точки земного шара, снимает эти барьеры.

"Уверен, что севастопольцы на предстоящих выборах активно будут участвовать в дистанционном электронном голосовании и оценят эту новую форму волеизъявления. Особенно это важно, для повышения политической активности молодежи", - добавил Развожаев.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.