Коэффициент распространения коронавируса в России уменьшился до 0,97

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России снижается четвертый день подряд. В среду он опустился до 0,97, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В шести из десяти регионов страны с наибольшим количеством заразившихся показатель находится ниже единицы. Выше этой отметки он в Санкт-Петербурге (1,05), Московской и Воронежской областях (1,02), Нижегородской области (1,01).

В Иркутской области коэффициент составил 0,99, в Красноярском крае - 0,98, в Ростовской области - 0,97, в Свердловской - 0,91. В Москве индикатор опустился до 0,9, а в Самарской области - до 0,67, что для региона стало минимумом с 8 мая.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.