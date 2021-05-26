МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн призвал Роскомнадзор к активной работе по деанонимизации в интернете для противодействия киберпреступности.

"Если вопросы деанонимизации в Сети в ближайшее время нам сообща не удастся решить, удельная доля IT-преступлений будет только возрастать, угрожая национальной безопасности страны. И в этой связи, коллеги, я, во-первых, хотел бы вас призвать к активной работе в этом направлении, а во-вторых, пользуясь случаем, попросить представить в адрес нашего профильного комитета ту обобщенную практику, которая у ведомства уже накопилась", - сказал Хинштейн на итоговом заседание коллегии Роскомнадзора.

По словам депутата, речь идет об аналитике по делам об экстремистской деятельности, распространении фейк-ньюс, о неуважении к обществу, государственным символам России. "К сожалению, на данный момент у нас этой обобщенной судебной статистики нет", - посетовал он.

Парламентарий сослался на "двукратный ежегодный рост преступлений", связанных с IT-сферой. Более 70% мошеннических действий совершаются с использованием интернет-технологий, уверяет депутат.

"Мы с вами не сумели, к сожалению, полностью решить вопросы деанонимизации криминального интернет-трафика с использованием VPN, проксирования. По-прежнему злоумышленники беспрепятственно продолжают пользоваться даркнетом", - признал Хинштейн.