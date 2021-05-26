В Нижнем Новгороде создали проект "Быть, а не казаться" о городской идентичности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая. /ТАСС/. Команда из 100 человек создала проект "Быть, а не казаться" к 800-летию Нижнего Новгорода. Он представляет собой видеоролик, посвященный идентичности города, в котором описываются привычные для жителей культурные коды, сообщает в среду пресс-служба "Центра 800".

"Проект "Быть, а не казаться" создан большой командой нижегородцев, в которую вошли около 100 человек. Те, кто живут в городе и те, кто уехали, но по-прежнему любят город. Авторы идеи - креативные продюсеры Артем Дертев и Артем Мещеряков. "Быть, а не казаться" - это начало диалога о правде и принятии, которые нужны каждому из нас. Это точка отсчета, в которой можно полюбить Нижний Новгород без бравурных эпитетов и притянутых исторических фактов", - сообщили в пресс-службе.

История "Быть, а не казаться" показана в формате восьми скетчей, в которых раскрываются локальные культурные коды, понятные каждому нижегородцу. "Маленькие детали, локальные шутки и знакомые места помогают по-другому взглянуть на родной город и полюбить его с новой силой", - отмечают авторы проекта.

В ролике говорится о том, что долгое время Нижний Новгород пытался казаться третьей столицей России, столицей промышленности, главным городом по изобретательности. Однако авторы повествуют о вещах, которые характерны только для Нижнего Новгорода. Так, например, проект напоминает о нижегородской Стрелке - месте слияния рек Оки и Волги, - на территории которой стояли павильоны знаменитой Нижегородской ярмарки, где зарождалось русское купечество. В ролике рассказывают зрителям о том, что город является родиной русского механика-изобретателя Ивана Кулибина, а ИТ-специалисты Нижнего Новгорода и сейчас работают в таких мировых гигантах как Intel и "Яндекс".

Идентичность Нижнего Новгорода описывается в том числе через возможность путешествия на теплоходах на большие расстояния, кухню, Горьковский автозавод, знаменитые закаты над Окой и Волгой, а также народные промыслы, которые со временем стали стрит-артом - одной из визитных карточек города.

По предположениям историков, Нижний Новгород был основан 19 августа 1221 года. Основное празднование 800-летия состоится с 19 по 21 августа. Главное шоу пройдет в акватории Волги и Оки с применением световых эффектов и визуальных инсталляций.