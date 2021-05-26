Посетители Московского Кремля смогут побывать в Музее археологии Чудова монастыря

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Музей археологии Чудова монастыря в ближайшее время будет открыт для посетителей Московского Кремля, сообщил в интервью ТАСС комендант Московского Кремля Сергей Удовенко.

"Уже в ближайшее время для посетителей Московского Кремля будет открыт новый туристический объект - Музей археологии Чудова монастыря. Экспозиция этого музея основана, в первую очередь, на результатах археологических исследований и посвящена древнейшей истории Москвы и располагавшемуся на этом месте с 1365 до 1929 года ансамблю Чудова монастыря", - сказал Удовенко.

На его взгляд, "выставочное пространство музея весьма необычно, оно представляет собой многослойный археологический раскоп, перекрытый стеклянным полом, через который можно видеть подлинное историческое формирование территории Кремля - от следов железного века и домонгольской жилой застройки до некрополя Чудова монастыря и остатков его построек". "Предполагается исключительно групповое посещение музея, при этом, в отличие от традиционных выставочных пространств, в музее не будет экскурсовода, туристов будет вести по экспозиции специально разработанная мультимедийная программа, в которой предусмотрены различные языки", - отметил комендант Московского Кремля.

Работа археологов в Кремля

"С Институтом археологии (ИА) РАН мы работаем уже более шести лет и очень рады, что сейчас удается предоставить ученым такую долгожданную возможность исследовать Московский Кремль", - заверил Удовенко. "Территория Московского Кремля представляет собой неповторимый культурно-исторический ансамбль с многовековыми наслоениями, которые хранят в себе драгоценные свидетельства истории Москвы и общероссийской истории", - уверен Удовенко.

Он подчеркнул, что "масштабные исследовательские работы сотрудников ИА РАН во время проведения раскопок между Ивановской площадью и Спасской башней позволили обнаружить части фундаментов Малого Николаевского дворца и церкви Благовещения Чудова монастыря". Сейчас остатки этих сооружений посетители могут увидеть в так называемых музейных окнах на Ивановской площади.

"Позже было принято важнейшее решение о проведении раскопок в подвалах демонтированного 14-го корпуса, фундаменты которого, как оказалось, частично были сложены из строительных материалов XVI-XVIII вв., оставшихся в Кремле после сноса Чудова и Вознесенского монастырей", - напомнил комендант Московского Кремля. Эти находки также было решено сделать объектами музейного показа, в связи с чем президентом РФ Владимиром Путиным летом 2016 года было дано соответствующее поручение. "Спустя четыре года, 4 ноября 2020 года, главе государства был представлен новый подземный комплекс - Музей археологии Чудова монастыря, который сейчас активно готовится к открытию после пандемийных ограничений для массового посещения", - подчеркнул Удовенко.

Он сообщил, что "одновременно сегодня ведутся раскопки в Большом сквере напротив Архангельского собора на месте бывшего расположения старых (1591-1675 гг.) и новых (1675-1770 гг.) приказов, найдено более одной тысячи редких старинных предметов". "Раскоп демонстрируется в открытом виде, то есть любой посетитель Кремля может увидеть найденные артефакты своими глазами. Ранее раскопки вблизи этого места проводились лишь однажды, в конце XIX века при строительстве памятника Александру II Освободителю, но они затрагивали только верхний культурный слой и носили локальный характер", - заметил комендант Московского Кремля.

Колокола со Спасской башни

Говоря о замене нескольких колоколов на Спасской башне прошлой осенью, он напомнил, что 4 ноября 2020 года в государственный праздник - День народного единства - новое звучание колоколов оценил глава государства. В соответствии с замыслом, для звучания музыкальных произведений гимн России и "Славься" в полной октаве звонница Спасской башни была дооснащена двенадцатью новыми колоколами, при этом с башни убрали шесть старых. Таким образом, теперь там располагаются 23 колокола.

"Что касается дальнейшей судьбы убранных колоколов, то древние колокола, как неотъемлемая часть бесценных кремлевских исторических артефактов, останутся на территории Московского Кремля. Сейчас они выставлены на экспозицию перед Архангельским собором, специалистами проводится их экспертиза и оценка", - сообщил Удовенко.