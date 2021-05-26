В Саратовской области снят режим самоизоляции для пожилых жителей

САРАТОВ, 26 мая. /ТАСС/. Режим самоизоляции для пожилых людей, который действовал до 26 мая в Саратовской области, решено не продлевать, сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.

"В Саратовской области завершилось действие постановления о продлении режима самоизоляции для пожилых граждан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при этом действует постановление правительства РФ № 300 от 2 марта 2021 года, в котором работодателям рекомендовано в приоритетном порядке осуществлять перевод работников старше 65 лет на дистанционную форму работы в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 62 160 человек. Выздоровели с начала пандемии 58 571 человек.

В регионе сохраняются ограничения по коронавирусу, в том числе масочный режим в транспорте и общественных местах, с ограничениями работают учреждения культуры.