Российские дипломаты в Египте эвакуируют граждан РФ и стран СНГ из сектора Газа

КАИР, 26 мая. /ТАСС/. Российские дипломаты начали в среду эвакуацию в Египет из сектора Газа граждан РФ и стран СНГ. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Каире.

"Проводится эвакуация россиян и граждан СНГ, - сказали в диппредставительстве. - Сотрудники консульского отдела во главе с консулом в Каире направились в приграничный с Газой египетский Рафах. После перехода границы эвакуируемые будут доставлены в египетскую столицу, откуда позднее вылетят специальным бортом МЧС в Жуковский, где <...> будет организована пресс-конференция".

Как отметили в посольстве, число тех, кто хочет покинуть сектор, пока неизвестно. "Точные данные появятся, когда наши соотечественники перейдут границу и будет окончательно сформирована автоколонна на Каир, - отметил он. - По времени это около трех часов дня (16:00 мск). В Каире их ожидают в районе 22:00 (23:00 мск)".

20 мая президент России Владимир Путин подписал распоряжение о возможности эвакуации из сектора Газа граждан РФ и стран СНГ, которые выразят такое желание. Президент поручил МИД, СВР и МЧС России определить конкретные сроки и формат эвакуации граждан в Москву.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ракетными ударами. Конфликт последовал за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда о выселении арабов из домов в квартале Шейх-Джаррах. Радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские ВВС подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. С израильской стороны погибли 13 человек, в секторе Газа - свыше 270 гражданских лиц, включая детей и женщин.